شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه جوميز يودع لاعبى الزمالك فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق، على هامش التدريبات الجماعية، التى تقام بعد قليل بملعب النادى بميت عقبة، لتوديعهم قبل الرحيل عن تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يشهد التدريب اليوم وداع جوميز للاعبى الزمالك بعد قراره الرحيل عن تدريب الأبيض، وتمسكه بقراره وفقا للجلسة التى عقدها مع مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية.

كان الإعلامى إبراهيم عبد الجواد أكد أن البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بـ نادى الزمالك، أبلغ إدارة القلعة البيضاء برغبته فى الرحيل عن قيادة الفريق، بعدما تلقى عرضا ضخما من الفتح السعودى.

وأضاف عبد الجواد خلال تقديم برنامجه "ملعب أون" المذاع على قناة أون تايم سبورتس، أن عرض الفتح السعودى جاء بقيمة 140 ألف دولار، فيما يحصل المدرب من الزمالك حاليا على 60 ألف دولار فقط.