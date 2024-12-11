شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحفظ على بقاء بيرسي تاو لنهاية الموسم بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي عل بقاء الجنوب إفريقي بيري تاو في صفوف الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، ويرغبون في إنهاء علاقتهم باللاعب في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل إفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع جناح جديد، يكون قادرا على تقديم الإضافة الفنية اللازمة للأهلي في إطار سياسته لبناء فريق قوي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية حسب رؤية مدرب الفريق مارسيل كولر.

ويفكر مسئولو النادي الأهلي في فسخ عقد بيرسي تاو بالتراضي في يناير القادم وعدم الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو المقبل، حتى يتسنى للإدارة ضم جناح أجنبي جديد يكون قادرا على تقديم الإضافة الفنية للفريق والتعود على أجواء الفريق الأحمر وطريقة اللعب والانصهار مع باقي اللاعبين قبل المشاركة في مونديال الأندية 2025.

وكان مسئولو النادي الأهلي منقسمين بين بقاء بيرسي تاو حتى نهاية عقده أو فسخ عقده في يناير، ولكن الأقرب هو رحيله في الميركاتو الشتوي، ويبحث عن طريقة لإنهاء أزمة مستحقات اللاعب الذي يرغب في الحصول على قيمة عقده قبل فسخ عقده، في المقابل يحاول الأهلي لإقناعه بالرحيل المجاني وتحديد وجهته المقبلة بشكل حر مقابل التنازل عن نصف راتبه السنوي الذي يصل قرابة 1.2 مليون دولار.