شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يستدرج بتروجت فى انطلاق دور المجموعات بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف مودرن سبورت، في الثامنة مساءً، نظيره بتروجت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الرابعة.

ويقع مودرن وبتروجت في المجموعة الرابعة التي تضم معهما، الزمالك، الجونة، وسموحة.

ويبحث مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف، خلال مواجهة الليلة عن الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، ترفع معنويات اللاعبين لمواصلة المشوار بالبطولة، واستعادة اللقب مجدداً.

بينما على الجانب الآخر، يسعى فريق بتروجت بقيادة السيد عيد، إلى تحقيق مفاجأة في الجولة الأولى بالفوز على مودرن سبورت في مستهل مشوار البطولة.

وكان فريق "مودرن فيوتشر سابقاً"، ومودرن سبورت حالياً، توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.



