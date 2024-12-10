أبطال أوروبا: ليفربول يمضي بثبات نحو ثمن النهائي بفضل صلاح

الرياص - اسماء السيد - مدريد : ضمن ليفربول الإنكليزي إلى حد كبير تأهله المباشر إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعودته من ملعب الوافد الجديد جيرونا الإسباني بانتصاره السادس بفضل هدف وحيد سجله المصري محمد صلاح الثلاثاء في الجولة السادسة للمجموعة الموحدة.

ودخل فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت اللقاء وهو ضامن أقله خوض الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي والمخصص للفرق أصحاب المراكز من 9 إلى 24 (من أصل 36) بعد فوزه بمبارياته الخمس الأولى، آخرها على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 2 0.

وبفوزه السادس تواليا ومحافظته على سجله المثالي، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة وضمن إلى حد كبير تأهله المباشر الذي قد يحسم رسميا في وقت لاحق الثلاثاء استنادا إلى النتائج الأخرى.

وخاض ليفربول اللقاء بوضع بدني جيد بعدما تسببت الأحوال الجوية بإرجاء مباراته ضد جاره إيفرتون في الدوري الممتاز الذي يتربع على صدارته أيضا، ما جعل مهمته أمام جيرونا أسهل إلى حد ما.

وفي مواجهة فريق مني بهزيمته الخامسة في سادس مباراة له في المسابقة، حافظ "الحمر" على سجلهم الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة عشرة تواليا في كافة المسابقات في سلسلة حققوا خلالها 16 انتصارا.

وعاد إلى ليفربول حارسه البرازيلي أليسون بيكر الذي تعافى من إصابة أبعدته عن المباريات الـ11 الأخيرة وتحديدا منذ الفوز على كريستال بالاس 1 0 في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

وفرض ليفربول سيطرته بدايةً وهدد مرمى مضيفه إن كان عبر جو غوميز أو الأوروغوياني داروين نونييس، لكن جيرونا لم يكتف بالمشاهدة بل كاد أليخاندرو فرانسيس (12) ثم براين خيل (14) وميغيل غوتييريس (18) أن يهزوا شباكه لكن أليسون تألق في الدفاع عن مرماه.

وارتفعت الثقة بالنفس لدى رجال المدرب ميتشل وضغطوا على مرمى الضيف الإنكليزي أكثر فأكثر، وبعد فرصة لنونييس تألق في صدها الحارس الأرجنتيني باولو غاسانيغا، ردوا بمحاولة أخطر بتسديدة من خارج المنطقة للكولومبي ياسر أسبريّا لكن أليسون كان بالمرصاد (38).

ومنذ الثواني الأولى للشوط الثاني، كاد الهولندي أرناوت دانجوما أن يمنح التقدم لجيرونا لكن أليسون كان على الموعد (46)، ثم انتقل الخطر إلى الجهة المقابلة بتسديدة بعيدة لكورتيس جونز تصدى لها غاسانيغا (46)، على غرار ما فعل في مواجهة تسديدة من زاوية ضيقة للاسكتلندي أندي روبرتسون (59).

ومن اللعبة ذاتها، تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ليُعلِم حكم الساحة بخطأ حصل قبل التسديدة على الكولومبي لويس دياس من قبل الهولندي روني فان دي بيك، فاحتسبت ركلة جزاء للضيوف انبرى لها صلاح بنجاح (63).

وعرف ليفربول بعدها كيف يحافظ على هذه الأفضلية وحتى أنه كان قريبا من الهدف الثاني من ركلة حرة (84) وتسديدة بعيدة (88) لترنت ألكسندر أرنولد تألق غاسانيغا في صدهما.