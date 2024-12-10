شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانوني وتكليف مجلس إدارة الزمالك باختصاصات الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية لنادى الزمالك ، عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية ، بعد حضور 2677 عضو ، حيث يجب حضور 10 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية.

وبناء علي عدم اكتمال النصاب القانوني ، يتم تكليف مجلس إدارة النادي باختصاصات الجمعية العمومية، فيما عدا الميزانية والحساب الختامي وإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

أغلق باب التسجيل، فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك في تمام الساعة 7 مساء ، والتى اقيمت صباح اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدة بنود هامة على رأسها الميزانية والحساب الختامى.

واستمرت عملية التسجيل حتى الساعة السابعة مساء، ويجب حضور 10 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية.

وكانت إدارة النادى حددت شروط حضور العمومية، ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى..

أن يكون عضو عامل مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون سدد الاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان باثبات الشخصية متمثل فى بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح أو جواز السفر، بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوى.