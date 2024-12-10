شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى والدة طارق الغنام مدير فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس إدارة النادى الأهلى وفاة والدة طارق الغنام مدير فريق السلة رجال بالنادى والتى توفت خلال الساعات الماضية.

وتقدم مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التعازي إلى أسرة الغنام، في وفاة زوجة طه الغنام، مدير أكاديميات كرة السلة السابق، والدة طارق الغنام مدير الفريق الأول لكرة السلة رجال، ورحاب الغنام لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات السابقة.

ونشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى نعيا فى الفقيدة منذ قليل.

يذكر أن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة سابق باتحاد كرة السلة خلال الدورة السابقة.