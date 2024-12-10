شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مواجهة نصف نهائي بطولة كأس الإنتر كونتيننتال ، وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق ، والتي ضمت كلاً من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

وخاض الأهلي صباح اليوم ،الثلاثاء، مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى قطر على متن طائرة خاصة لمواجهة الفائز من بوتافوجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" وباتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية" في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي بوتافوجو مع باتشوكا غداً، الأربعاء بتمام الساعة السابعة مساء، في ربع نهائي كأس العالم للأندية بقطر على أن يلعب الفائز منهما مع الأهلي في الثامنة من مساء السبت المقبل في نصف نهائي البطولة ثم يلعب الفائز من هذه المواجهة مع ريال مدريد الاسباني يوم 18 ديسمبر الجاري بقطر.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة يوم 29 أكتوبر الماضي، وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.