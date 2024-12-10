شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يحيل ملف الأجهزة الفنية للمنتخبات إلى لجنة متخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري عن إحالة ملف الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات الوطنية إلى لجنة فنية متخصصة سيتم الإعلان عنها قريبا، ويأتي هذا القرار بعد نجاح أبو ريدة في الفوز برئاسة الاتحاد في الانتخابات الأخيرة.

تهدف هذه اللجنة إلى دراسة أوضاع الأجهزة الفنية الحالية، وتقييم أدائها، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات المصرية في مختلف المسابقات، كما ستتولى اللجنة مهمة وضع خطط مستقبلية لتطوير الأجهزة الفنية على المدى الطويل.

وفازت قائمة هاني ابو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية، وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لـ انتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبو العينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.