شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أغلق منذ قليل باب التسجيل، فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك، والتى اقيمت صباح اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدة بنود هامة على رأسها الميزانية والحساب الختامى.

واستمرت عملية التسجيل حتى الساعة السابعة مساء، ويجب حضور 10 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية.

وكانت إدارة النادى حددت شروط حضور العمومية، ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى..

أن يكون عضو عامل مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون سدد الاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان باثبات الشخصية متمثل فى بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح أو جواز السفر، بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوى.