شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتى توريه ورضا بوبو يغيبان عن بيراميدز أمام الترجى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل رسمي غياب الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه، عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وخضع الثنائي لفحوصات طبية وأشعة في أحد المراكز الطبية في تونس، وجاءت النتيجة إصابة رضا بوبو بمزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني بلاتي توريه من إصابة بمزق في الخلفية، وبالتالي غيابهما عن اللقاء بشكل رسمي.

ويخوض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته الجماعية في تونس استعدادا لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس بالعاصمة تونس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان الفريق اكتفى في أول أيام تواجده في تونس بأداء التدريبات في الجيم وحمام السباحة لإزالة آثار الإجهاد بعد مباراة دجوليبا ورحلة السفر من مالي إلى تونس.