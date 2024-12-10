شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يعلن قائمة مباراة حرس الحدود بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء حرس الحدود غدا الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

القائمة جاءت كالتالي ..

حارس مرمى ..أحمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع .. محمد نصر، عماد حمدي ،محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط .. هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبد العال، مروان حمدي ،نادر فرج ، إيريك تراوري.

الهجوم .. خالد النبريصي، محمد زيدان.