شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي والإيروبيك في بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الايروبيك متجهة الي تونس للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات في الفترة من 11 الي 12 ديسمبر الجاري.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي ،فريدة بهنس ولينا حليقه وياسمين عقاب وهنا حسن ومروة عبداللاه وجودي عطيه ولمى عبدالسميع دانيه ابوطالب

والمدربين إيناس ناجي ونادين جابروالخبيرة الأجنبية كريستينا شيكروفا ،ويشارك في تحكيم البطولة من مصر الحكم ماريز فريد شوقي.

ويمثل بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك ،نيير اللبان وديما عبدالمطلب ورقيه فتيحه وجودي مرسي وحنين ابو العلا وجودي ابراهيم والمدربين ياسمين عبدالرازق وويشارك في تحكيم البطولة من مصرالحكام ويارا حسن وريهام عبد الرؤوف ومدير البعثة وليد شوقي.