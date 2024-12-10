شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالمنعم يجهز ملفا لاتحاد الفروسية لتطوير رياضة قوة التحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول محمد عبد المنعم الفارس الدولي آمالا كبيرة على تحقيق حلمه في زيادة الممارسين لرياضة قوة التحمل.

وقال عبد المنعم، أنه سيتقدم بملف جديد لاتحاد الفروسية من أجل تطوير اللعبة وتأسيس فرسان جدد يمثلون مصر في البطولات الدولية وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

وجدد محمد عبدالمنعم تأكيده خلال تصريحات صحفية، بأن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتعتلي منصة التتويج في هذه الرياضة.

وشدد عبدالمنعم ، على أن هذه الرياضة تحتاج إلى تكاتف الجميع، خاصة من مجلس إدارة اتحاد الفروسية.

وأوضح محمد عبدالمنعم ، أنه يضع خبراته من خلال ممارسته لرياضة الفروسية خارج مصر سواء كلاعب أو مدرب لخدمة وطننا الحبيب.

وقال محمد عبدالمنعم، إن مصر لابد أن تصبح الدولة الأولي في هذه الرياضة ، وبالتأكيد كل ذلك يتحقق من خلال شباب مصر الواعد.