الامارات | لوكا دوكيتش وكارين فري يفوزان بلقب «دبي الدولية للياقة البدنية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت السلوفاكية كارين فري ثلاثية تاريخية بفوزها باللقب الثالث على التوالي في فئة السيدات، فيما فاز الصربي لوكا دوكيتش بلقب الرجال في «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، برعاية إنشورنس ماركت دوت ايه إي، وأقيمت منافساتها في عدة مناطق بدبي خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري، واختتمت في استاد سوق دبي الحرة للتنس وشارك فيها نخبة الرياضيين وأقوى المحترفين العالمين في اللياقة البدنية من الرجال والنساء من مختلف قارات العالم.

وتوج الفائزين في النسخة الثانية عشرة من البطولة كل من ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعود سيف الشامسي مدير البطولة، وجريشما أبتي المدير العام لشركة ماي ألفريد المالكة لإنشورنس ماركت دوت ايه إي راعي البطولة.

وحقق الصربي لوكا دوكيتش لقب البطولة في فئة الرجال لأول مرة في تاريخه، بعد أداء استثنائي أظهر فيه قوته وإصراره على الفوز، وتلاه في المركز الثاني الإنجليزي توبي باكلاند، الذي يعيش في دبي، أما المركز الثالث فكان من نصيب البولندي برونيسلاف أولينكوفيتش، الذي أثبت حضوره بقوة على الساحة.

وفي فئة السيدات، تألقت اللاعبة السلوفاكية كارين فري، حيث حققت لقبها الثالث على التوالي في بطولة دبي للياقة البدنية، لتؤكد مكانتها كواحدة من أفضل الرياضيات في العالم، وتلتها في المركز الثاني النيوزيلندية جايمي غرين، بينما احتلت النرويجية ماتيلدا غارنس المركز الثالث.

وفاز فريق الإمارات (أ) بلقب بطولة الخليج للياقة البدنية 2024 التي أقيمت بالتزامن مع بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، وجاء فريق الكويت (أ) في المركز الثاني، كما حل فريق الإمارات (ب) في المركز الثالث، وشارك في البطولة 6 فرق خليجية، حيث مثلت كل من الإمارات والكويت والبحرين بفريقين لكل دولة، وضمت كل فريق 4 رياضيين.