شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي يحقق لقب كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية في لعبة Rocket League ضمن نهائيات FIFAe 2024 بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 4-1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا رياضيًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية بفوز المنتخب السعودي بلقب كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية في لعبة Rocket League ضمن نهائيات .FIFAe 2024

وشهدت البطولة، التي امتدت على مدار أربعة أيام من المنافسات الحماسية، وصول المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية بعد سلسلة انتصارات مبهرة، تُوِّجت بتغلبه على المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في SEF أرينا في بوليفارد رياض سيتي.



وضم الفريق الفائز كلًا من: محمد العتيبي، ويزيد باخشوين، وصالح باخشوين، وعبدالرحمن بن فايز، الذين أظهروا أداءً استثنائيًا يجمع بين روح الفريق والمهارات الفردية العالية.

وقد تغلب الفريق السعودي على نخبة المنتخبات العالمية المشاركة، معبرًا عن الاحترافية الكبيرة التي وصل إليها اللاعبون السعوديون.



وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها في لعبة Rocket League تحت مظلة FIFAe، حيث جمعت 16 دولة من مختلف أنحاء العالم للتنافس على اللقب. وحظيت المنافسات بمتابعة جماهيرية واسعة سواء في الموقع أو عبر البث المباشر على الإنترنت.



ويمثل هذا الانتصار الكبير انعكاسًا للنمو المتسارع لقطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، والذي يعد جزءًا رئيسيًا من استراتيجية رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للمواهب والابتكار.



حول البطولة

تُعد نهائيات FIFAe 2024 من أبرز الأحداث العالمية في رياضات كرة القدم الإلكترونية، حيث تضم ثلاث بطولات رئيسية بمجموع جوائز يبلغ 450 ألف دولار أمريكي.

وتشكل إضافة لعبة Rocket League إلى قائمة الألعاب تحت مظلة FIFAe خطوة جديدة في تعزيز العلاقة بين الرياضات التقليدية والإلكترونية.



وبعد نجاح بطولة Rocket League، تتجه الأنظار الآن إلى بطولة eFootball™ القادمة، والتي ستشهد مشاركة نخبة اللاعبين المحترفين في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2024، في SEFأرينا في بـوليفارد رياض سيتي.



للحصول على المزيد من المعلومات حول الأحداث والنتائج، يمكن زيارة الموقع الرسمي: FIFA.GG. كما يمكن متابعة البث المباشر على منصة Twitch عبر القناة الرسمية: Twitch.tv/FIFAe.



للتواصل الإعلامي

للحصول على صور عالية الدقة ومقاطع فيديو، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]