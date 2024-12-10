شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رفض عمومية اتحاد الكرة انضمام 61 نادياً جديداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، والتي عقدت اليوم في مدينة السادس من أكتوبر، تطورات هامة، حيث رفضت الجمعية العمومية طلب انضمام 61 نادياً جديداً إلى عضوية الاتحاد.

وجاء هذا الرفض بعد مناقشات مطولة بين أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم طرح العديد من الاعتبارات التي حالت دون الموافقة على طلبات الانضمام، والتي من بينها الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الأندية المتقدمة للانضمام.

ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية السنوية لاتحاد الكرة، وذلك بعد عرضها ومناقشتها من قبل أعضاء الجمعية.

فازت قائمة هاني ابو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية، وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لـ انتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبو العينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.