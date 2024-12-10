شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي نتائج مباريات الجولة الحادية عشر من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الحادية عشر من دورى الكرة النسائية ، بعد ما أقيمت علي مدار يومان ، حيث جاءت نتائج مباريات الجولة كالتالي :.

ونجح الاهلي في الفوز علي البنك الأهلى بهدفين نظيفين، وانسحب فريق الطيران أمام فريق مسار قبل نهاية الشوط الأول بعد تأخره بخماسية نظيفة، وفاز فريق مودرن سبورت بأربع أهداف نظيفة علي نظيره المعادي واليخت، ووفاز وادى دجلة على اتحاد بسيون بثلاثية نظيفة، وفاز الزمالك علي الاتحاد السكندري بـ 9 أهداف نظيفة ، وزد يفوز علي بيراميدز بخماسية مقابل هدف وحيد

ونجح سيدات الأهلى فى تعزيز صدراتهن لجدول الدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين، فيما انسحب فريق الطيران أمام فريق مسار قبل نهاية الشوط الأول بعد تأخره بخماسية نظيفة،والمقاولون العرب يهزم الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الــ11 من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

ويواصل الأهلى صدارة ترتيب الدورى بالوصول للنقطة 30 من 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، مسجلا العلامة الكاملة.