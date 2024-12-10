شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل 2024.. صفقات الأهلي وسام أبو علي وعطية الله وداري ويوسف أيمن ضمن الأكثر بحثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2024 والتى تعرف بـ Year in Search 2024 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بالعديد من الأحداث المختلفة، وفيما يلى نعرض أبرز ما بحث عنه المصريون فى مجال الرياضة خلال العام الجاري.

وتصدرت صفقات الأهلى واللاعبين الجدد قائمة البحث على جوجل، حيث جاء الفلسطينى وسام أبو على والمغربيان يحيى عطية الله وأشرف دارى، والمصرى القطري يوسف أيمن.

ويستعد النادي الأهلي لفتح ملف صفقات انتقالات الشتاء خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم الفريق بأكثر من صفقة، بعدما كشفت المباريات الماضية حاجة الفريق للتدعيمات من أجل مواصلة النجاحات المختلفة التى حققها الفريق على مدار الفترة الأخيرة محلياً وأفريقياً وعالمياً.