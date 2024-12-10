شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل 2024.. صفقات الأهلي وسام أبو علي وعطية الله وداري ويوسف أيمن ضمن الأكثر بحثا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2024 والتى تعرف بـ Year in Search 2024 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بالعديد من الأحداث المختلفة، وفيما يلى نعرض أبرز ما بحث عنه المصريون فى مجال الرياضة خلال العام الجاري.
وتصدرت صفقات الأهلى واللاعبين الجدد قائمة البحث على جوجل، حيث جاء الفلسطينى وسام أبو على والمغربيان يحيى عطية الله وأشرف دارى، والمصرى القطري يوسف أيمن.
ويستعد النادي الأهلي لفتح ملف صفقات انتقالات الشتاء خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم الفريق بأكثر من صفقة، بعدما كشفت المباريات الماضية حاجة الفريق للتدعيمات من أجل مواصلة النجاحات المختلفة التى حققها الفريق على مدار الفترة الأخيرة محلياً وأفريقياً وعالمياً.
استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، على ضم ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، لسد العجز فى بعض المراكز التي تعاني من نقص فى صفوف الفريق الأحمر، خاصة مركزي المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر، ويرغب فى تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة بدلا من بعض الأسماء الحالية فى صفوف الفريق الأحمر.
ويوجد مكان وحيد شاغر فى قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الأهلي لم يتم تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر تركه للمهاجم الأجنبي المتوقع ضمه للفريق الأحمر، بينما تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب للرحيل من أجل إفراغ مكان فى قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب آخر فى مركز الجناح، ويوجد أكثر من لاعب مرشح للرحيل عن القلعة الحمراء، أبرزهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.
وبدأت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي البحث عن لاعبين يجيدون اللعب فى مركز رأس الحربة والجناح، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق، لاسيما أن إدارة الاسكاوتنج لم تنجح فى توفير احتياجات الجهاز الفني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.تأجيل الصفقة المحلية
أخطر المدرب السويسري إدارة الأهلي برغبته فى تأجيل ملف الصفقة المحلية لحين الانتهاء من ضم لاعب أجنبي، وأكد كولر أنه يرغب فى تدعيم الفريق بصفقة أجنبية فى خط الهجوم أو الجناح بشكل أسرع من ضم لاعب محلي فى أى مركز.
ويبحث الأهلي حالياً عن ضم لاعب أجنبي فى مركز الهجوم أو الجناح، كما يتفاوض النادي مع ثنائي زد مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوني، لكن المدير الفني يضع الأولوية للصفقة الأجنبية.موقف بن رمضان
كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة التفاوض مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر.
وأكد المصدر أن الأهلي لم يفتح باب التفاوض مع بن رمضان منذ غلقه فى الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما باءت مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء مع النادي المجري بشأن ضم لاعب الوسط التونسي بالفشل.
وشدد المصدر على أن الأهلي لم يطرح اسم بن رمضان لتدعيم صفوفه فى يناير المقبل، وأن تدعيم الوسط ليس من أولويات الجهاز الفني في الوقت الحالي، والأولوية بالنسبة له هى تدعيم مركزى رأس الحربة والجناح.
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