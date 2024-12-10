شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور جوميز مراقبًا لحكام مباراة الزمالك والمصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسئولى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمع بين المصرى ونظره فريق الزمالك والمقرر اقامتها فى التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجارى على ستاد برج العرب.

ويقوم السوداني مأمون بشارة بمهام مراقب المباراة، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الغاني ألكسندر اشانتي بمعاونة المالاوي توليبو جولين بينما يتولى شوليلي نوكوثوالا من أى سواتينى مهام المنسق الأمني للمباراة.

وتلقى النادي المصري، خطاباً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، يخطره من خلاله، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصرى ومضيفه فريق الزمالك.

ويقود الطاقم الذى ينتمى إلى الجزائر حكم الساحة "مصطفى غربال"، ومعه مساعد الحكم الأول "مقران قورارى"، ومساعد الحكم الثانى "عباس أكرم زرهوني"، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

ويبدأ، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لمواجهة الزمالك، ورفض علي ماهر المدير الفني للمصري، منح اللاعبين أي راحة بعد العودة فجر اليوم إلى القاهرة، عقب مواجهة بلاك بولز في الجولة الثانية، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة الزمالك.