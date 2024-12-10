شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس الإنتر كونتيننتال بقطر والان مع تفاصيل الخبر

غادرت القاهرة منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مواجهة نصف نهائي بطولة كأس الإنتر كونتيننتال .



كولر



مروان عطية



اشرف داري



عمر كمال



يحيي عطيه الله

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المتجهة إلى قطر؛ لخوض منافسات بطولة كأس القارات للأندية انتركونتيننتال ، وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

وخاض الأهلي صباح اليوم ،الثلاثاء، مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى قطر لمواجهة الفائز من بوتافوجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" وباتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية" في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي بوتافوجو مع باتشوكا غداً، الأربعاء، في ربع نهائي كأس العالم للأندية بقطر على أن يلعب الفائز منهما مع الأهلي في الثامنة من مساء السبت المقبل في نصف نهائي البطولة ثم يلعب الفائز من هذه المواجهة مع ريال مدريد الاسباني يوم 18 ديسمبر الجاري بقطر.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وأغلق الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

من ناحية أخرى ، طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من إدارة النادي تأجيل حسم ملف الرباعى "مصطفي أبو الخير وسمير محمد وكريم نيدفيد ويوسف أيمن" لاعبى الفريق بسبب ضغط المباريات التى تنتظر المارد الأحمر فى هذه المرحلة.

واقترب الرباعى السابق من مغادرة القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل بسبب خروجهم من الحسابات الفنية لكولر طوال الفترة الماضية.