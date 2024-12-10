الامارات | وفاة مدرب منتخب الجزائر الأسبق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مدرب المنتخب الجزائري السابق وأحد المساهمين في الظهور اللافت لمنتخب الجزائر في مونديال اسبانيا 1982، محي الدين خالف، بالجزائر عن عمر ناهز 80 سنة، كما اعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء.

كان محي الدين خالف المولود في 17 كانون يناير 1944 بالمغرب، المدرب المساعد لمنتخب الجزائر في اول مشاركة له في مونديال 1982 حيث فاز على منتخبي ألمانيا الغربية (2-1) وتشيلي (3-2) وكاد يتاهل الى الدور الثاني لولا "المؤامرة" الألمانية والنمسوية لإقصائه (تفاهم المنتخبان على فوز ألمانيا الغربية على النمسا 1-0 وتأهلا سوياً بفارق الأهداف عن الجزائر).

وكمدرب اول قاد الجزائر في الفترة بين 1979 و1984 وبلغ معها نهائي كأس أمم افريقيا في 1980 حيث خسرها أمام البلد المضيف نيجيريا كما كانت له مشاركة جيدة في الألعاب الاولمبية في موسكو من السنة نفسها ببلوغ ربع النهائي.

وبرز اسم محي الدين خالف خاصة في نادي شبيبة القبائل الذي بدأ معه كلاعب ثم مدرب حقق ثماني بطولات بين 1977 و1990 في الدوري الجزائري وهو رقم قياسي لم يتم معادلته حتى الآن.

كما فاز مع "الكناري" ببطولة افريقيا للأندية البطلة (دوري الأبطال حاليا) في 1981 وكأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الجزائر.

ودرب العين الاماراتي موسم 1990-1991 واتحاد طنجة (1991-1993) ومولودية وجدة (1993-1997) المغربيين والنجم الساحلي التونسي (2000.