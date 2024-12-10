الامارات | الإمارات تستضيف بطولتان في جولة التحدي العالمية للغولف 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جولة التحدي العالمية للغولف، روزنامة بطولات موسم 2025، التي ستشهد استضافة دولة الإمارات لبطولتي «تحدي الإمارات» التي ستقام في نادي الزوراء للغولف في عجمان خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل المقبل، و«تحدي أبوظبي» وتقام في نادي العين للفروسية والرماية والغولف خلال الفترة من 17 إلى 20 من الشهر نفسه.

وتستضيف الإمارات البطولتين ضمن الشراكة طويلة الأمد بين الجولة الأوروبية للغولف، الجهة المنظمة لجولة التحدي، واتحاد الإمارات للغولف، حيث تستضيف عجمان هذه البطولة للمرة الأولى، فيما تتواصل في أبوظبي بنجاح كبير على غرار النسخ السابقة التي احتضنت فيها المنافسات العالمية، والتي تعد إحدى المحطات المميزة لصعود النجوم الواعدين على الساحة الدولية، ويبلغ مجموع الجوائز المالية لكل بطولة 300 ألف دولار أميركي.