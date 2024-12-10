الامارات | راشد الظاهري يشارك في منافسات «الفورمولا 3» للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك السائق الإماراتي راشد الظاهري في منافسات فورمولا 3 الإقليمية، للمرة الأولى خلال يناير المقبل، وذلك بعد تألقه في منافسات فورمولا 4 اليومين الماضيين، ضمن فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 4، على حلبة مرسى ياس.

وأنهى راشد الظاهري مسيرته في سباقات فورمولا 4 في صدارة المنافسات بفارق 27 نقطة عن أقرب منافسيه.

ولن يشارك الظاهري في منافسات الجولة الأخيرة لكأس الفورمولا للسيارات ذات المقعد الواحد في حلبة ياس يومي 13، و14 ديسمبر المقبلين، إذ سيتم تسليم سيارة فريق بريما إلى سائق آخر، وذلك حتى يتمكن من الاستعداد للتحدي المقبل.

وأعرب الظاهري عن سعادته بما حققه من إنجاز ساهم في تأهله لخوض منافسات فورمولا 3، موجها الشكر إلى كل من دعمه منذ انطلاقة مسيرته في سباقات السيارات عبر سباقات الكارتينج.

وكان الظاهري قد أكمل عامين من المشاركة في سباقات فورمولا 4، وسلسلة فورمولا 4 الأوروبية، وسيبقى مع فريقه الحالي بريما، لكن من خلال سيارة فورمولا 3.