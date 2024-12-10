الزمالك يسحق الاتحاد السكندري بـ 9 أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيدات الزمالك فوزًا عريضًا على نادي الاتجاد السكندري بـ 9 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، على ملعب الأخير في منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة دورى الكرة النسائية.

وأحرزت ميرال خضر قسيس هدف التقدم لنادي الزمالك و نجحت أليس أوجبي من إحراز الهدف الثاني، وأدركت أليس اوجبي الهدف الزمالك الثالث ، ونجحت اللاعبة النيجيرية سليمزي بالير إحراز الهدف الرابع وأحرز الخامس من ركلة جزاء سمر محمد وتعود أليس أوجبي لتحرز الهدف السادس للأبيض والثالث لها ، نجحت فدوى عصام الدين في إحراز الهدف السابع و احرزت شيماء على "الحاوي" الهدف الثامن والأول لها، وقبل نهاية المباراة سجلت لوجين رزق الهدف التاسع للزمالك.

وبهذا الفوزيصل فريق سيدات الزمالك للنقطة 21 ليحتل المركز الخامس في الترتيب خلف نادي زد.