شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الزمالك لليوم السابع: يتم تجهيز مقدم عقد زيزو وسيجدد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى من تجديد عقده مع الفريق وكذلك موعد جلسة التجديد.

وقال المندوه فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المجلس يجهز الفترة الحالية مقدم عقد زيزو الجديد مع النادى، حيث ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير

وأضاف أمين صندوق الزمالك أنه فور تجهيز المقدم سيتم عقد جلسة مع زيزو ووالده لتجديد العقد، على أن تكون الجلسة فى اقرب وقت ممكن قد تكون خلال الساعات القليلة المقبلة أو أيام معدودة.

ويسافر أحمد مصطفى "زيزو" نجم فريق الزمالك إلى المغرب عقب مباراة المصري بالجولة الثالثة بـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل داخل القارة الإفريقية لعام 2024 والمقرر لها 16 ديسمبر الجاري.