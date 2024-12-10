شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومي: الأهلي والزمالك أقوى إعلاميا ولكن الاتحاد صاحب القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، عن اتحاد الكرة وحقيقة كونه الأضعف مقارنة بالأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، قائلاً: "الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة جملة نسمعها كثيرا، لكن الاتحاد هو من يدير الكرة، والدوري من يديره فنيا رابطة الأندية".

أضاف الكومي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "لعبة والتانية": اتحاد الكرة الأضعف جماهيريا وإعلاميا لكنه ليس الأضعف في القرارات، واتحاد الكرة هو الأب الشرعي للكرة دائمًا وسيظل كذلك.

وقال عضو مجلس الاتحاد السابق: "سعيد بأدائي لدوري على أفضل ما يكون، وسلمنا اتحاد الكرة لمجلس إدارة جديد محترم أتمنى لهم التوفيق وان يحققوا ما لم نتمكن من تحقيقه وما كنا نطمح له".

أردف: "خرجت بحب الجمعية العمومية بالكامل وأديت دوري الجبلاية، ورقبتي كانت في السماء بعد استقبال الجمعية العمومية أمس، وأنا من الجمعية العمومية سواء كنت داخل الجبلاية أو خارجها".

أضاف إيهاب الكومي: "مجلسنا ظُلم إعلاميا، وحققنا إنجازات كبيرة، بداية من قطاعات الناشئين وتطوير مسابقاتها، وأصبح لدينا منتخبين مميزين تأهلا لكأس الأمم".

وأردف إيهاب الكومي: أتمنى أن يتم استلام مشروع الهدف من أجل توفير النفقات فيما يخص المنتخبات، خاصة مع وجود الفندق، والمديرين الفنيين الأجانب سيقيموا في الفندق، واستلام المشروع سيكون له إفادة كبيرة.

وتابع الكومي: أتمنى أن يتم الاهتمام بمنتخبات الناشئين وتسهيل الاحتراف له، خاصة وأن القاعدة هي ما توفر اللاعبين للمنتخب الأول.

وواصل إيهاب الكومي: أسقطنا عدد من الديون الكثيرة، والموقع الإعلامي تأخر كثيرا لكن ظهوره هو نجاح كبير، وكذلك الوصول مبكرًا إلى كأس الأمم الإفريقية مع وجود جهاز فني قوي بقيادة حسام حسن.

واختتم الكومي تصريحاته: دوري المحترفين كان له إفادة فنية وهي المحور الذي ارتكزنا عليه، ودوري المحترفين يثبت أنه لا يقل عن الدوري الممتاز.