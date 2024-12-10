شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخواجة وسامي منصور نجما الزمالك القدامي يسجلان في الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود الخواجة وسامى منصور نجما الزمالك السابقين، على التسجيل فى عمومية نادى الزمالك التى تعقد اليوم لمناقشة الميزانية والحساب الختامى.

وحددت إدارة النادى شروط حضور العمومية ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى..

أن يكون عضو عامل مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون مسدد الاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وماعليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان باثبات الشخصية متمثل فى بطاقة الرقم القومى او رخصة القيادة او رخصة السلاح أو جواز السفر بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوي.