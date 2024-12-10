شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل 2024 .. المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية ضمن الأكثر بحثا والان مع تفاصيل الخبر

تصدر المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية قائمة أكثر الموضوعات بحث عنها المصريون خلال العام الجاري على مدار 2024 بعدما أعلنت شركة جوجل القائمة التى تعرف بـ Year in Search 2024، والتى كانت أغلبها تتعلق بالعديد من الأحداث المختلفة.

وحقق منتخب مصر الأولمبي، المركز الرابع في الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، بعد السقوط في فخ الهزيمة أمام نظيره المغربي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، أغسطس الماضى، على ملعب "لا البوجوار"، في مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وبهذه النتيجة يتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى في تاريخ، وسجل سداسية المغرب سفيان رحيمي هدفين، وهدف سجله كل من عبد الصمد الزلزولي وأكرم نكاش وبلال الخنوس وأشرف حكيمي.

وسبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3، وخسر من الأرجنتين بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل في الفوز بميدالية أولمبية للمرة الأولى.

وفي المرة الثانية لعب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 1964، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال أمام ألمانيا ولكنه خسر المباراة بنتيجة 3 / 1، وخسر منتخب مصر من المجر بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل للمرة الثانية على التوالي في الفوز بميدالية أولمبية.