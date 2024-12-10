شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يرد على استفسار الأعضاء على الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

قام حسين لبيب رئيس نادى الزمالك خلال جولته لتفقد الجمعية العمومية للنادى، بالرد على استفسار بعض الأعضاء حول بعض بنود الميزانية وكذلك عن المنشآت بالقلعة البيضاء.

وقال لبيب ان النادى يتم تطويره بشكل مستمر سنكمل المنشأت أو انشاء ملاعب جديدة باستغلال عدد من حمامات السباحة بالنادى

وحرص حسين لبيب على تفقد سير عملية التسجيل فى الجمعية العمومية للنادى والتى تعقد الآن وتستمر حتى السابعة مساء.

ويرافق لبيب فى جولته على اللجان كل من حسام المندوه أمين الصندوق، ونيرة الأحمر عضو المجلس.

وحددت إدارة النادى شروط حضور العمومية ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى:

أن يكون عضوا عاملا مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون مسدد الاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان بإثبات الشخصية متمثلا فى بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح أو جواز السفر، بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوي.