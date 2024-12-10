شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الوفا: المجلس الجديد استلم المركب عمرانة.. ونجحنا بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن عدم إقامة انتخابات رابطة الأندية للموسم الجديد خلال الفترة الماضية.

وقال أبو الوفا في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: ملف رابطة الأندية كان لابد من إقامة الانتخابات، والفترة الماضية كانت عصيبة على الكل، ومجلس إدارة الاتحاد هو صاحب القرار والأب الشرعي للعبة.

وتابع عضو اتحاد الكرة السابق: اتحاد الكرة هو من يدير الدوري طول عمره وبقوة اللائحة تم إلزام الاتحاد بإنشاء الروابط لكل الدرجات ولم يتم تنفيذ غير رابطة الدوري الممتاز فقط.

وأضاف محمد أبو الوفا إن المجلس السابق حقق عددا من الأمور التاريخية التي تحدث لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية قائلا " هناك بعض الأمور التاريخية التي تحدث لأول مرة في تاريخ مصر، خلال فترة مجلسنا، ومنها بعض الأمور التي لم يلمسها أحد ومن الأمور التاريخيةـ دوري المحترفين للقسم الثاني وكنا نعمل عليه من 2011 مع المجالس المتلاحقة، والأمر كان صعبا ومثل الولادة المتعسرة.

وواصل عضو الجبلاية السابق: تم بيع دوري المحترفين بقيمة 30 مليون، رغم اننا كنا نريد أن نبيعه بأي قيمة أو أن يحصل عليه أي أحد "ببلاش".

وأكمل أبو الوفا: منتخب الشاطئية وصل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ مصر، وعدم التوفيق جعلنا لم نصل لكأس العالم للنسخة الجديدة ودشنا موقع لاتحاد الكرة وتم فيه حفظ الوثائق التاريخية لاتحاد الكرة وأي معلومة عن الاتحاد أو المباريات منذ وقت إنشاء الجبلاية يمكنك الاطلاع عليها.

وأوضح محمد أبو الوفا عن انتهاء ولاية مجلسه وتسليم الجبلاية إلى المجلس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة قائلا " أتمنى للمجلس الجديد أن يكملوا ما بدأنا، وهم استلموا المركب عمرانة، والمنتخب على أعتاب المونديال ووصل لكأس الأمم، وكذلك المنتخبات المختلفة ".

وتابع عضو اتحاد الكر السابق: الكرة النسائية وصلت لمكانة أفضل مما كانت عليه قبل مجلسنا، ولدينا فريق حاليًا ينافس في دوري أبطال إفريقيا و كجمهود وأن يقدم كل فرد ما عليه فراضٍ عن أدائنا بنسبة تفوق 90%، وهناك إخفاقات كنا نعمل على تداركنا وأن نقدم كل ما لدينا، والحمد لله طلعنا مستورين وراضين عن الفترة الماضية وحال وجود أي إخفاق فهو لم يكن مقصودنا وحاولنا عمل كل شيء إيجابي للكرة المصرية، وراضٍ إلى حدما عن أداء المجلس السابق.

وتابع محمد أبو الوفا أوجه رسالة للجمعية العمومية، وأشكرهم على اختيارنا في الفترة الماضية، وعشنا أيامنا صعبة وأيامنا قوية داخل الجبلاية، وحاولنا بقدر الإمكان أن نقدم أفضل شيء للكرة المصرية.

واختتم محمد أبو الوفا: اللائحة تخص الجمعية العمومية، وليس من حق الاتحاد أن يعدلها كما يريد، والتأجيل في انتخابات الرابطة هو إخفاق من إخفاقات مجلسنا لكن الأحداث كانت متلاحقة وسريعة.