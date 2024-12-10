شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر أحمد شاهين لاعب المنصورة بعد واقعة الاعتداء على مدربه؟ والان مع تفاصيل الخبر

أثار أحمد شاهين، لاعب فريق المنصورة، أحد فرق دوري المحترفين، حالة واسعة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد واقعة اعتداءه بالضرب على مدربه علاء نوح، عقب استبداله في مباراة المنصورة والمقاولون العرب بالقسم الثاني، والتي انتهت بفوز المقاولون بثلاثية نظيفة.

س: كيف بدأت الأزمة؟ ج:شهدت مباراة المنصورة و المقاولون العرب بمنافسات دوري المحترفين واقعة، غريبة بعدما اعترض أحمد شاهين لاعب المنصورة على مدربه علاء نوح بعد استبداله عقب نزوله بدقائق، خلال أحداث الشوط الثاني، وفي الربع ساعة الأخيرة من زمن المباراة، قرر علاء نوح استبدال أحمد شاهين بعد نزوله بدقائق معدودة، لينفجر اللاعب غاضباً فى مشهد تفاجأ به كل من فى الملعب، وقام أحد أعضاء الجهاز الإداري بنادي المنصورة للسيطرة على غضب اللاعب وإخراجه من الملعب، وقام أحمد شاهين بالركض نحو مدربه علاء نوح على دكة البدلاء ودفعه على مقعده في الدكة، إلا أن المدرب تعامل مع الأمر بهدوء. س: ما هو أول رد من اللاعب على واقعة ضرب مدربه؟ ج:تقدم أحمد شاهين لاعب المنصورة، باعتذار رسمي لجماهير النادى، مؤكدا أنه سيستمر محباً وعاشقاً للمكان، وقال شاهين، إنه قرر عدم ممارسة كرة القدم بشكل نهائي مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لو تصرف خطأ خلال مباراة المقاولون فإن ذلك نابع من حبه وعشقه للمنصورة، وجاء خارجاً عن إرادته. س: كيف رد علاء نوح على اعتداء اللاعب؟ ج:في أول رد فعل من علاء نوح، قال مدرب المنصورة في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2": "اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات يجب أن يخرج.. لأن ما فيش حد فيهم عمل حاجة لنادي المنصورة، الكل لازم يسمع الكلام ويحترم القرارات واللي عمله يتحمل عواقبه". س: ما هو رد فعل نادي المنصورة على الواقعة؟ ج:أكد العميد محمد البسيونى، رئيس مجلس إدارة نادى المنصورة، إيقاف لاعب الفريق أحمد شاهين وتحويله للتحقيق فى واقعة الاعتداء على علاء نوح المدير الفنى بعد استبداله فى مواجهة المقاولون العرب بدورى المحترفين، وأضاف البسيونى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه قرر إيقاف اللاعب لحين الانتهاء من التحقيق فى الواقعة بعد الحصول على تقرير المدير الفني وأفراد الجهاز المعاون، لافتًا إلى أنه يجب الحرص خلال التعامل مع الموقف، خاصة أن اللاعب مازال صغيرًا فى السن كونه مواليد 2003. س: كيف دافعت أسرة أحمد شاهين عن اللاعب؟ ج:تقدم محمد شاهين، شقيق لاعب المنصورة أحمد شاهين، باعتذار رسمي نيابة عن شقيقه، للمدرب، عن ما بدر من شقيقه، وكتب محمد شاهين لاعب نادي وي وشقيق أحمد شاهين لاعب المنصورة، عبر صفحته على فيس بوك: اولا أنا بتاسف لكابتن علاء نوح المحترم على اللي حصل من أحمد، بس حضرتك عارف ومتأكد حب أحمد وغيرته على فريق بلده المنصورة، هو أكتر لاعب شايل الهم والقرف اللي من أول السنة، وحضرتك عارف الضغوط اللي هو فيها من كل حاجة، وتعب أخويا وولدتي دي لوحدها ضغوط، وحضرتك أنت خسران 3، اه ده قرارك وأنت حر بس حضرتك جيت على أحمد كتير، من أول ما مسكت الفرقة، أخيرا أنا بتاسف لجمهور المنصورة والكورة المصرية كلها، ده لاعب عنده 19 سنة، حرام كل الضغوط دي من الإعلام والصفحات، وكل الناس، بجد حرام.