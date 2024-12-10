شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تحرك بعثة الإهلي إلى قطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

رصدت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك ، تحرك بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر إلى قطر لخوض مواجهة نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المتجهة إلى قطر؛ لخوض منافسات بطولة كأس القارات للأندية انتركونتيننتال ، وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

من ناحية أخرى ، طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من إدارة النادي تأجيل حسم ملف الرباعى "مصطفي أبو الخير وسمير محمد وكريم نيدفيد ويوسف أيمن" لاعبى الفريق بسبب ضغط المباريات التى تنتظر المارد الأحمر فى هذه المرحلة.

واقترب الرباعى السابق من مغادرة القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل بسبب خروجهم من الحسابات الفنية لكولر طوال الفترة الماضية.