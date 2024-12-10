شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يصل ألمانيا للإطمئنان على الرباط الصليبي قبل المشاركة في التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

وصل محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي، إلى ألمانيا، وذلك للإطمئنان على الإصابة ومراجعة الطبيب الذي أجرى له جراحة الصليبي، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق المقرر أن تكون في منتصف ديسمبر الجاري.

كان محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر، أجرى جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا بنجاح تحت إشراف طبيب متخصص فى جراحة العظام، وذلك في منتصف مايو الماضي.



ابو جبل

اقترب محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي ، من الانتهاء من المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي كان تعرض لها خلال الموسم الماضي، وينتظم محمد أبو جبل فى التدريبات الجماعية لفريق البنك الأهلي منتصف ديسمبر الجاري.

يترقب محمد أبو جبل حارس مرمى نادى البنك الأهلى، حسم مصيره مع فريقه قبل يناير المقبل، حيث ينتهى عقد الحارس المخضرم مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى يناير المقبل.

انضم محمد أبو جبل إلى البنك الأهلى فى موسم الانتقالات الصيفية 2022، قادماً من الزمالك، بعقد يمتد لـ3 موسم حيث ينتهى فى 30 يونيو 2025.