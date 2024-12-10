شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو زهرة: الكرة المصرية تستحق مستقبلا أفضل يناسب تاريخها العريق والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفي أبو زهرة عضو اتحاد الكرة ، أن الدولة المصرية كبيرة، ولها تاريخ عريق في مجال الرياضة وكرة القدم، وتستحق واقعًا ومستقبلًا أفضل يتناسب مع الإمكانيات والتاريخ، مشددًا على أنه ضمن قائمة المجلس الجديد سيبذل أقصى ما بجهده في سبيل الارتقاء بالمنظومة الرياضة وريادة كرة القدم المصرية على الساحة الإقليمية والأفريقية، فمصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق و تستحق واقع ومستقبل افضل دائمًا.

وقال في تصريحات صحفية خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، إن المسئولية كبيرة ، في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها كرة القدم عالميًا وإقليميًا، وكذلك في ظل طموحات الجماهير المصرية التي تطمح للأفضل دائمًا، مضيفًا:" الكرة المصرية ستظل دائمًا في الصدارة".

وتوجه بالشكر لمجالس إدارات الاتحاد المصري السابقة، والشركة المتحدة وكل رعاة الكرة المصرية، وكل نجوم وأساطير وأعضاء أسرة المجتمع الكروي المصري، مشددًا على أن الاتحاد الجديد متوافق مع الجميع ومتعاون في سبيل النهوض بالكرة المصرية، كما شدد على أهمية ملف الاستثمار الرياضي في كرة القدم المصرية.

وفازت قائمة هاني ابو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية ، وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لـ انتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.