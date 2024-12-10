شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، فوز قائمة هانى أبو ريدة بالتزكية فى انتخابات اتحاد الكرة بـ 107 أصوات، وعمر الساعي يحصل على وعد من كولر بالمشاركة مع الأهلى فى الدوري.

محمد هانى يواصل التأهيل فى الأهلي للتعافي من الرباط الصليبي الخلفي.. صور

يواصل محمد هاني لاعب الأهلي خوض برنامج تأهيلي على هامش مران الفريق الذي اُقيم صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملاعب النادي بمدينة نصر للتعافي من الإصابة الأخيرة التي كانت عبارة عن جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

فوز قائمة هانى أبو ريدة بالتزكية فى انتخابات اتحاد الكرة بـ 107 أصوات

فازت قائمة هاني ابو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

عمر الساعي يحصل على وعد من كولر بالمشاركة مع الأهلى فى الدوري

حصل عمر الساعي، لاعب وسط الأهلي، على وعد من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بالحصول على فرصة للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر القادمة فى الدوري، خاصة بعد العودة من قطر وانتهاء منافساته في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، بعدما غاب عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الماضية منذ الانضمام إلى صفوفه في الصيف الماضي.

بعثة المصرى تصل مطار القاهرة الدولى بعد التعادل مع بلاك بولز بالكونفدرالية.. صور

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من موزمبيق، بعد التعادل مع بلاك بول بهدف لمثله فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك لليوم السابع: لا غرامات على أعضاء النادى بسبب الغياب عن اجتماع العمومية

أكد اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادى الزمالك أن الجمعية العمومية للنادى تسير بشكل طبيعى مع تطبيق شروط الحضور والتصويت لأعضاء الجمعية العمومية.

حسام غالى ممثلا للأهلى فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

وصل، منذ قليل، حسام غالى عضو النادى الأهلى ممثلا عن النادى فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

ليس تجديد العقود.. تعرف على طلب جوميز من الزمالك قبل مباراة المصرى