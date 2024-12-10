شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل 2024 .. تعرف على المباريات الأكثر بحثا علي مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2024 والتى تعرف بـ Year in Search 2024 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بالعديد من الأحداث المختلفة، وفيما يلى نعرض أبرز ما بحث عنه المصريون خلال العام الجاري كما يلى:

وجاءت قائمة المباريات الأكثر بحثا علي مدار العام كالتالي:

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

مصر ضد الكونغو الديمقراطية

الرأس الأخضر ضد مصر

مصر ضد غانا

الأهلي ضد مازيمبي

مصر ضد موزمبيق

الزمالك ضد الأهلي

نادي سيمبا ضد الأهلي

نادي ميدياما ضد الأهلي

بوتسوانا ضد مصر