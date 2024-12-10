شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي : مجلس علام أدي مهمته .. وأشكر الجمعية العمومية علي ثقتها والان مع تفاصيل الخبر

تقدم خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة في المجلس الجديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، بخالص الشكر الي المجلس السابق برئاسة جمال علام مؤكدا علي أن هذا المجلس أدي المهمة علي أكمل وجه وأنه فخور بالإنجازات التي حققها المجلس السابق كعضو في هذا الفريق .

أضاف الدرندلي أنه يتقدم بالشكر أيضا للجمعية العمومية لاتحاد الكرة علي حضورها التاريخيّ وغير المسبوق اليوم والتعبير عن دعمها وثقتها في قائمة هاني أبو ريدة بالكامل .

تابع أنه فخور للغاية بالتواجد ضمن هذه القائمة التي تضم مجموعة متناغمة من أصحاب الفكر الكروي المتفتح ، معربا عن ثقته في قدرة هذه المجموعة علي تحقيق طموحات الجمعية العمومية وتطوير الكرة المصرية

وفازت قائمة هاني ابو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية ، وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لـ انتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.