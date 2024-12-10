شكرا لقرائتكم خبر عن طارق أبو العينين: نهدف إلى تنمية موارد الجبلاية بشكل يليق بإسم الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مرد و حاتم رضاالثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:54 م
شدد طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن المجلس الجديد للجبلاية، سيعمل على تطوير وتنمية موارد الاتحاد ومصادر دخله، بشكل يليق بمكانة الكرة المصرية، خلال المرحلة المقبلة.
وقال أبو العينين، على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لاختيار مجلس جديد الجبلاية: "نهدف إلى تنمية موارد الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لمواجهة الأزمات المالية الحالية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المستقبلية للتطوير".
وتابع: "سنعمل في المجلس على على الاستفادة من كل الموارد والفرص المتاحة واستغلالها في تطوير كل النواحي الخاصة بالكرة المصرية".
وأردف: "لدينا الكثير من الخطط والأفكار الاستثمارية التي سنطبقها داخل الجبلاية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الاتحاد، وذلك لخدمة كافة عناصر اللعبة داخل مصر".
وأتم: "أشكر أجهزة الدولة وأعضاء عمومية الجبلاية، على ثقتهم في قدرتنا، وسنعمل بكل جهد خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الكرة المصرية بشكل يليق بمكانتها المعروفة للجميع".
وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء ، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.
وشهدت الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية ، وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.
وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز