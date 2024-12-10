شكرا لقرائتكم خبر عن طارق أبو العينين: نهدف إلى تنمية موارد الجبلاية بشكل يليق بإسم الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شدد طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن المجلس الجديد للجبلاية، سيعمل على تطوير وتنمية موارد الاتحاد ومصادر دخله، بشكل يليق بمكانة الكرة المصرية، خلال المرحلة المقبلة.

وقال أبو العينين، على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لاختيار مجلس جديد الجبلاية: "نهدف إلى تنمية موارد الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لمواجهة الأزمات المالية الحالية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المستقبلية للتطوير".

وتابع: "سنعمل في المجلس على على الاستفادة من كل الموارد والفرص المتاحة واستغلالها في تطوير كل النواحي الخاصة بالكرة المصرية".

وأردف: "لدينا الكثير من الخطط والأفكار الاستثمارية التي سنطبقها داخل الجبلاية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الاتحاد، وذلك لخدمة كافة عناصر اللعبة داخل مصر".

وأتم: "أشكر أجهزة الدولة وأعضاء عمومية الجبلاية، على ثقتهم في قدرتنا، وسنعمل بكل جهد خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الكرة المصرية بشكل يليق بمكانتها المعروفة للجميع".

كشف طارق أبو اليعنين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سبب غيابه عن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التى إقينت منذ قليل بمشروع الهدف و شهدت فوز قائمة هانى أبو ريدة بالتزكية مؤكدا أن غيابه عن الجمعية العمومية لظروف قهرية خاصة، وأشكر الجمعية العمومية على ثفتهم في القائمة" .

وفازت قائمة هانى أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوت حضروا الانتخابات، التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء ، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.