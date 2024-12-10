شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يتفقد الجمعية العمومية لنادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسين لبيب رئيس نادى الزمالك على تفقد سير عملية التسجيل فى الجمعية العمومية للنادى والتى تعقد الآن وتستمر حتى السابعة مساء.

ويرافق لبيب فى جولته على اللجان كل من حسام المندوه أمين الصندوق، ونيرة الأحمر عضو المجلس.

وحددت إدارة النادى شروط حضور العمومية ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى:

أن يكون عضوا عاملا مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون مسدد الاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان بإثبات الشخصية متمثلا فى بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح أو جواز السفر، بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوي.



حسين لبيب والمندوه



حسين لبيب