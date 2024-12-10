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شاهد أجواء الجمعية العمومية لنادى الزمالك.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:26 م

تشهد الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة الأن اقبال من أعضاء النادى على التسجيل فى الجمعية العمومية والتى بدأت فى التاسعة صباحا وتستمر حتى لسابعة مساء

وتشهد العمومية حالة تنظيمية خلت من الفوضى، حيث يقوم القائمين على العملية التنظيمية متابعة كل ما يخص العمومية و تسهيل وصول الأعضاء إلى اللجان.

جانب من عمومية الزمالك
جانب من عمومية الزمالك

 

أعضاء الزمالك
أعضاء الزمالك

 

الجمعيةالعمومية للزمالك
الجمعيةالعمومية للزمالك

 

الزمالك
الزمالك

 

جانب أخر من عمومية الزمالك
جانب أخر من عمومية الزمالك

 


وحددت إدارة النادى شروط حضور العمومية ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى..

أن يكون عضو عامل مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على  الأقل حتى التاريخ  المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون مسدد الاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وماعليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل.

ويتم التسجيل  بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان باثبات الشخصية متمثل فى بطاقة الرقم القومى او رخصة القيادة او رخصة السلاح أو جواز السفر بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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