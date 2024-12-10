شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجواء الجمعية العمومية لنادى الزمالك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة الأن اقبال من أعضاء النادى على التسجيل فى الجمعية العمومية والتى بدأت فى التاسعة صباحا وتستمر حتى لسابعة مساء

وتشهد العمومية حالة تنظيمية خلت من الفوضى، حيث يقوم القائمين على العملية التنظيمية متابعة كل ما يخص العمومية و تسهيل وصول الأعضاء إلى اللجان.



جانب من عمومية الزمالك



أعضاء الزمالك



الجمعيةالعمومية للزمالك



الزمالك



جانب أخر من عمومية الزمالك



وحددت إدارة النادى شروط حضور العمومية ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى..

أن يكون عضو عامل مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون مسدد الاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وماعليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان باثبات الشخصية متمثل فى بطاقة الرقم القومى او رخصة القيادة او رخصة السلاح أو جواز السفر بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوي.