شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل يتوجه إلى قطر لمتابعة ملف استقبال طلبات عضويات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس لجنة العضوية بالنادي لى قطر اليوم ،الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمتابعة والأشراف على فريق عمل النادي المتواجد هناك والذي تم تشكيله من إدارتي التسويق والعضوية من أجل استقبال طلبات المصريين المتواجدين في الخليج للإنضمام إلى عائلة الأهلي.

وقام قنديل خلال الأيام الماضية بإجراء المقابلات الشخصية للمتقديمن الراغبين في الحصول على العضوية عن طريق تقنية "الفيديوكونفرانس"

وتشهد طلبات الأهلي للحصول على عضوية النادي من المصريين المتواحدين خارج البلاد إقبالاً واضحاً حيث سافر وفد من النادي إلى دولة قطر مؤخراً للإقامة فيها خلال الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجاري ويضم بعض مسئولي إدارة التسويق والعضوية، لاستقبال الراغبين من المصريين المقيمين هناك للاشتراك في عضوية النادي.

وكان مجلس الأهلي قرر فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي للمصريين المتواجدين في دول قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان، وذلك بناءً على الخطاب الذي تلقاه مجلس الإدارة مؤخرًا من رابطة المصريين المقيمين في قطر.