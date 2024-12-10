شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير قبل رحلة قطر.. فقرة بدنية وكولر يجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الأهلي مراناً قويا ظهر اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى قطر؛ للمشاركة في منافسات بطولة كأس القارات للأندية «انتركونتيننتال» بالعاصمة الدوحة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران، راجع خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمشاركة في الحدث العالمي الكبير.

أدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة اندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت حماسا كبيرا من الجميع.

وتطير بعثة الأهلي إلى قطر عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي على كأس التحدي بنصف نهائي البطولة.

من ناحية أخرى ، طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من إدارة النادي تأجيل حسم ملف الرباعى "مصطفي أبو الخير وسمير محمد وكريم نيدفيد ويوسف أيمن" لاعبى الفريق بسبب ضغط المباريات التى تنتظر المارد الأحمر فى هذه المرحلة.

واقترب الرباعى السابق من مغادرة القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل بسبب خروجهم من الحسابات الفنية لكولر طوال الفترة الماضية.