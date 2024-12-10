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قائمة هانى أبو ريدة تتلقى تهاني عمومية اتحاد الكرة بعد الفوز فى الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد و حاتم رضا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:00 م
تلقت قائمة هانى أبو ريدة  التهاني من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، بعد الفوز فى انتخابات  اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من اصل  115  صوت حضروا الانتخابات، التي أقيمت  بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر. 

 

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء ، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

 

 

وشهدت  الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية ، وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

 

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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