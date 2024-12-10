شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل رجال وسيدات منتخب الاسكواش لدور الـ 16 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تأهل رجال وسيدات الاسكواش، منتخب مصر إلى دور الـ 16 ببطولة العالم المقامة في هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، بعدما حسما صدارة مجموعتيهما.

وأسفرت قرعة بطولة العالم عن وقوع منتخب الرجال وكذلك منتخب السيدات، في مجموعة تضم منتخبي، أسبانيا واليابان.

وفاز المنتخب الوطني لرجال الاسكواش في الجولة الأولى على نظيره الإسباني بنتيجة 3-0، ثم فاز في الجولة الثانية على اليابان بنفس النتيجة.

وفي منافسات السيدات، تصدر المنتخب الوطني مجموعته، بالعلامة الكاملة، حيث كان المنتخب الوطني فاز في الجولة الأولى على اليابان بنتيجة 3-0، ثم في الجولة الثانية على أسبانيا بنفس النتيجة.

وتحمل مصر، حاليا، اللقبين، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.