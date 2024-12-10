شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الكرة دورة 2024-2028 والان مع تفاصيل الخبر

اكتسحت قائمة هاني ابو ريدة انتخابات اتحاد الكرة ، بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الكرة عن دورة 2024-2028 كالتالي:

وتضم قائمة هاني أبو ريدة كلًا من:

الرئيس:

هاني حسن علي أبو ريدة

نائب الرئيس:

خالد محمد علي الدرندلي

أعضاء مجلس الإدارة:

أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

محمد محمود يونس الشربيني

وليد عمر عبد الجواد درويش

مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

طارق محمد محمد محمد أبو العينين

محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

إيناس محمد علي مظهر

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية ، وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.