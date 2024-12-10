شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دورى محترفى اليد بالمرحلة الثانية يوم 7 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات لاتحاد كرة اليد عن استئناف مسابقة دورى المحترفين للرجال يوم 7 فبراير المقبل بإنطلاق المرحلة الثانية من المسابقة عقب انتهاء مشاركة المنتخب ببطولة العالم العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، ترتيب جدول دورى المحترفين للرجال الكبار بعد إنتهاء مباريات المؤجلات للأهلى والزمالك.

ويعتلى الزمالك صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.

وفاز الأهلى على القناة بنتيجة 44-21 فى إطار مؤجلات الجولة العاشرة من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025، بينما فاز الزمالك على الزهور36- 23 .

كما فاز الأهلى على سموحة 34-23 فى إطار مؤجلات الجولة التاسعة من دورى المحترفين الجمعة الماضي، بينما فاز الزمالك على الجياد 34-17.