شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي المصري، خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره من خلاله، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر حكم الساحة "مصطفى غربال "، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري " ، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني " ، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

يبدأ، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لمواجهة الزمالك، ورفض علي ماهر المدير الفني للمصري، منح اللاعبين أي راحة بعد العودة فجر اليوم إلى القاهرة، عقب مواجهة بلاك بولز في الجولة الثانية، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة الزمالك.

وفي ذات السياق، يعكف الجهاز الفني للمصري على تصحيح الأخطاء الدفاعية، التي كلفت الفريق البورسعيدي فقدان نقطتين ثمينتين أمام بلاك بولز، حيث استقبل المصري هدف التعادل في الوقت الضائع من عمر المباراة ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.



