شكرا لقرائتكم خبر عن ليس تجديد العقود.. تعرف على طلب جوميز من الزمالك قبل مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وجه البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك طلباً إلى مسئولي القلعة البيضاء قبل مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 15 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب جوميز من مسئولي نادي الزمالك صرف جزء من مستحقات اللاعبين عن الموسم الجديد إيماناً منه بأن هذا الأمر سيفرض حالة من الاستقرار النفسي لدى عناصر الفريق قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الفريق البورسعيدي بالكونفدرالية.

ويرى جوميز أن ملف صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة في الوقت الحالي أهم لديه من تجديد عقودهم خاصة أن الموسم ما زال طويلاً،ومن الممكن تدارك هذه الأمور مستقبلاً إلا أن حصول عناصر الفريق على أموالهم سيسبب حالة من الارتياح لديهم.

من جانيه حذر جوميز، لاعبى الفريق من التراخى فى المباريات المقبلة والاستهتار بالفرق المنافسة، لأن هذا سينعكس على أداء ونتائج الفريق، وهو ما لا يحمد عقباه ويجعل الأبيض يفقد الكثير من النقاط سواء فى بطولة الكونفدرالية أو الدورى المصرى، وهو ما ظهر فى مباراة إنيمبا النيجيرى بالكونفدرالبة وتفريط اللاعبين فى الفوز السهل بعد التقدم بهدفين ثم تعادل المنافس،مشدداً ليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات الفترة التى يطلبها منهم فقط لضمان تحقيق الاهداف المطلوبة في المباريات وحصد النقاط للحفاظ على صدارة المجموعة.