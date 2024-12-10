شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة يتابع إجراءات عمومية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على متابعة وتفقد الجمعية العمومية لنادى الزمالك التى تعقد اليوم ويستمر التسجيل فيها حتى السابعة مساء

وقام الصبروط بجولة على اللجان للاطمئنان على سير عملية التسجيل ومدى تطبيق شروط التسجيل فيها.

وحددت إدارة نادى الزمالك شروط حضور العمومية ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى..

أن يكون عضو عامل مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون مسدد الاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وماعليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان باثبات الشخصية متمثل فى بطاقة الرقم القومى او رخصة القيادة او رخصة السلاح أو جواز السفر بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوي.