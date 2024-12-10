شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى ممثلا للأهلى فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

وصل، منذ قليل، حسام غالى عضو النادى الأهلى ممثلا عن النادى فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وفتح اتحاد الكرة فى تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستمر التسجيل لمدة ساعتين، بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة المهندس هاني أبو ريدة سوف يتسلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام عمل الجبلاية علي أن تُعاد الإجراءات من جديد ويتم فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.

وتشهد الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية ، وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.



اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور 95 ناديا (1)



اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور 95 ناديا (2)



اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور 95 ناديا (3)



اكتمل النصاب القانونى لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة (1)



اكتمل النصاب القانونى لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة (2)



اكتمل النصاب القانونى لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة (3)



حسام غالى ممثلا للأهلى فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة



حسام غالى



مندوب فيفا (1)